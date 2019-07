Proprietários de animais da raça Devon já podem fazer a inscrição para a Expointer

As inscrições para o prêmio Devon já estão abertas. Proprietários que queiram inscrever seus animais da raça para participação na 42ª Expointer tem até o dia 24 de julho para efetuá-la pela Associação Nacional de Criadores “Herd-BookCollares” (ANC). O evento acontece de 24 de agosto a 1° de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Os criadores de Devon estão isentos da taxa de adesão, devido a um acordo firmado entre a ANC e a Associação Brasileira de Criadores de Devon /ABCD. Os registros devem ser feitos no site da ANC.

Já as inscrições dos animais rústicos ocorrem diretamente com a secretaria da ABCD. Os contatos podem ser feitos pelo e-mail devon@terra.com.br. O prazo encerra no dia 10 de agosto.

