Protesto em Hong Kong deixa mais de 50 pessoas feridas e um baleado

Os protestos em Hong Kong nesta terça-feira (1º) foram bastante tumultuados e violentos. Os manifestantes pró-democracia saíram às ruas para protestar contra Pequim, dia em que a China celebra seu 70° aniversário da revolução comunista. Devido aos confrontos, mais de 50 pessoas ficaram feridas e um manifestante foi baleado.

A vítima é um estudante de 18 anos. Ele foi baleado no peito, no distrito de Tseun Wan. De acordo com informações da polícia, ele foi atingido no ombro. Essa foi a primeira vez que alguém é ferido com arma de fogo pela polícia, até o momento, só tinha feridos por bala de borracha.

