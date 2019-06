Uma manifestação reuniu centenas de milhares de pessoas no domingo (23) em um parque de Praga, capital da República Tcheca. Os manifestantes pedem a saída do primeiro-ministro Andrej Babis, magnata acusado de fraudar fundos da União Europeia. De acordo com organizadores, os recentes protestos no país são os maiores desde a queda do comunismo na extinta Tchecoslováquia, em 1989.