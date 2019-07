Um dia depois de anunciada, a comissão organizadora decidiu cancelar, nesta terça-feira (16), a participação da jornalista Miriam Leitão na 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A presença do sociólogo Sérgio Abranches também foi cancelada. Os dois foram vetados pela organização em resposta a uma campanha nas redes sociais. A feira acontecerá de 8 a 18 de agosto.

