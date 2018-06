PSB entre PT e PDT

Qualquer decisão nacional do PSB passa por Pernambuco, de onde são egressos os caciques do partido, mas a legenda tem um trunfo longe dali. É o empresário e ex-prefeito Marcio de Lacerda, de Belo Horizonte (MG). Nas hostes, fala-se que ele se tornou o coringa do partido: pode surgir candidato ao governo de Minas Gerais ou ser o vice dos sonhos na chapa de Ciro Gomes (PDT), ou até o vice do detento Lula da Silva (PT), que por ora mantém o sonho de candidatura.

Foco

Tudo vai depender das coligações regionais do PSB que começarão por Recife (PE). Sem Joaquim Barbosa no páreo, o PSB vai de PT ou PDT.

Memória

Aliás, Lacerda foi o coordenador da campanha de Ciro ao Palácio do Planalto em 2002.

Encontrão…

O procurador federal Edison Garcia, novo presidente do INSS, entregou uma carta de compromissos aos diretores da entidade nos Estados, após uma reunião na última quinta-feira com os gerentes regionais em Brasília. Ele considerou um debate “franco” e o “chamamento à união dos executivos pela nova governança”, diz à Coluna.

…Pela gestão

Garcia aposta na eficiência da gestão e do atendimento – esse, um dos gargalos antigos do INSS. Ontem, ele reuniu mais 120 executivos em Brasília, de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, pelo “engajamento e aumento da produtividade”.

Lá, como cá

O Brasil inspirou os hermanos. Depois da greve geral aqui, agora os caminhoneiros da Argentina anunciam paralisação nesta quinta-feira. O anúncio é do presidente do sindicato nacional da categoria, Hugo Moyano. Os empregados do setor pedem aumento de 27% no salário e o sindicato patronal só oferece 15%.

Imperialistas

Nestes tempos de crise (geral) de credibilidade, há quem defenda a volta da Monarquia. Em homenagem aos 80 anos de Dom Luiz de Orleans e Bragança, no dia 21 o Movimento Brasília Capital do Império realizará o 2º Simpósio Cultural Monárquico Conservador. O evento contará com Dom Bertrand, segundo na linha de sucessão.

Negócio do cinema

A Apex-Brasil marca presença no festival internacional de animação de Annecy, na França, o mais importante do mundo. Serão oito animações concorrendo nas mostras competitivas, 15 sessões especiais de homenagens ao Brasil e, claro, mais de 50 empresas nacionais em rodadas organizadas pela agência.

História da Animação

O evento contará com a exposição ‘Brasil Quadro a Quadro’, sobre os 100 anos da animação no Brasil, produzida pela Associação Brasileira de Cinema de Animação em parceria com a Apex-Brasil e a Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Trem-bala (de Miami)

Um exemplo para um país refém de companhias aéreas, caminhões, aeroportos ruins e estradas ainda piores: o governo da Flórida (EUA) inaugurou o trecho do trem-bala West Palm-Downtown Miami, de 71 milhas – ou 113 km. O passageiro paga US$ 15 (cerca de R$ 58).

Fala, povo!

A distância é, por exemplo, um trecho Recife–João Pessoa. E você, cidadão, quanto paga por uma passagem aérea entre as duas capitais? Ou por uma passagem de ônibus parador entre as cidades?

“Japonês da Federal”

Newton Ishii, o famoso agente “Japonês da Federal”, só deixou o jornalista Luiz Carrijo publicar o livro “O Carcereiro – O Japonês da Federal e os Presos da Lava-Jato” (sobre a sua história e bastidores da força-tarefa) após a sua aposentadoria da Polícia Federal. Não queria chamar atenção diante do processo reaberto sobre sua condenação na Operação Sucuri, que o cercou por suposta facilitação de contrabando.

Na estante

O livro sai pela Rocco em julho e já tem lançamentos confirmados em São Paulo, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro.

Mar de lixo

A conta é da ONG 4Ocean, que recolhe diariamente lixo em praias e mares: são 16 bilhões de toneladas de lixo plástico por ano que entram nos oceanos do mundo. A ONU escolheu o tema “limpeza dos oceanos” para uma campanha em 2018.

