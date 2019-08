PSDB se distancia de seus parceiros da eleição municipal

O fenômeno não acontece apenas na capital gaúcha, onde o prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB), convicto de que o arsenal de verbas e projetos que lançará no próximo ano serão suficientes para vencer sozinho a eleição, planeja dispensar a ajuda de parceiros que foram decisivos em 2016, como o PP, o MDB e o DEM, por exemplo. Existe até a possibilidade de uma chapa pura, com Marchezan e outro tucano na vice.

Santa Maria copia o modelo

Em Santa Maria, onde o prefeito tucano Jorge Pozzobon venceu o petista Valdeci Oliveira (PT) na última eleição por apenas 226 votos de diferença, num colégio eleitoral superior a 200 mil eleitores, também o fenômeno se repete. Guardando um volume de recursos e projetos para colocar na rua apenas em 2020, Pozzobon parece dispensar a ajuda do PP, que também foi decisivo na sua vitória. Em Santa Maria,como em Porto Alegre, o PP elegeu o vice-prefeito.

PP seguirá em faixa própria?

Em Porto Alegre, assim como em Santa Maria, os lideres do PP já sinalizaram que esgotarão a possibilidade de manter o acordo com Marchezan. Há uma leitura estratégica no Partido Progressista, segundo a qual, a divisão dos partidos de centro-direita abre espaço para o retorno da esquerda ao poder nas duas cidades.

Sonho do Piratini

Há outro componente que estimula Marchezan e Pozzobon e investirem em chapa própria: o desejo de disputarem o governo do Estado em 022,na sucessão de Eduardo Leite que publicamente já admitiu que não vai disputar a reeleição. A necessidade de renúncia pra disputar o governo do Estado, leva os dois prefeitos a imaginarem que um vice do mesmo partido lhes asseguraria a hegemonia mesmo fora do cargo.

Apoio ao governo fora das divergências

Por enquanto, as cúpulas do PP, DEM, PTB, PSL e MDB avaliam que as disputas municipais não contaminam o apoio, na Assembléia Legislativa, ao governador tucano Eduardo Leite.

Decisão do STF: Ministros e seus parentes não podem ser investigados

O alerta do advogado Modesto Carvalhosa e do jornalista José Neumanne: “A partir de agora, as altas autoridades não podem mais ser investigadas pois estão acima da lei e podem praticar todo o tipo de corrupção e demais ilícitos em decorrência do exercício criminoso de seus cargos. Esta é a determinação do TCU – Tribunal de Contas da União – seguindo o exemplo de Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que impedem as investigações em torno deles mesmos. Estão todos receosos das revelações de suas atividades ilícitas no exercício de seus intocáveis cargos. Dentro desse sórdido esquema de acobertamento criminoso, o ministro do TCU – Bruno Dantas – ordenou a Receita que “entregue em até 15 dias àquela Corte, a relação dos processos e fiscalizações que, nos últimos cinco anos, envolveram integrantes e ex-integrantes das cúpulas dos três Poderes, além de seus cônjuges e dependentes”.

Para Raquel Dodge, STF criou um “Tribunal de Exceção”

Em dura manifestação, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, emitiu um parecer contrário ao inquérito aberto de ofício pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para apurar a divulgação de notícias falsas contra ministros da Corte. No parecer divulgado neste sábado, Dodge diz que o inquérito usurpa competências do Ministério Público, fere a Constituição e diz que a sua existência cria um “verdadeiro tribunal de exceção”.

Colégio Marista ou marxista?

Um contingente expressivo de pais e alunos do Colégio Marista Rosário realiza hoje às 11h30min uma manifestação para denunciar o avanço marxista na pedagogia da escola. Sobre o tema, o grupo terá uma audiência com o ministro da Educação, Abraham Waintraub, que será agendada nos próximos dias.

Deixe seu comentário: