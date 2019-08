O PSG confirma que não há acordo com o Barcelona para a transferência de Neymar

Faltando menos de 72 horas para o fechamento da janela de transferências na Europa, o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, afirmou nesta sexta-feira (30), após a vitória sobre o Metz, que não há acordo com o Barcelona para a transferência do atacante Neymar, e que até o momento não há nova reunião prevista com o clube espanhol.

“Nunca houve um acordo por escrito. Sempre dissemos que, no caso de uma proposta satisfatória, ele iria embora, mas isso não aconteceu. Hoje, com o que pedimos e com o que recebemos de proposta, não há acordo”, afirmou o dirigente brasileiro na zona mista de entrevistas do estádio do Metz, após a partida.

Leonardo afirmou que, por ora, o Barcelona é o único clube que fez uma proposta concreta. Mas não fechou completamente as portas para uma eventual saída de Neymar, quando questionado pelos jornalistas franceses se ainda seria possível um acordo com o clube catalão até segunda-feira. “Não sei, depende do Barcelona”, disse.

Na Espanha, a capa do jornal catalão “Sport” deste sábado (31), divulgada nas redes sociais quase simultaneamente às declarações de Leonardo, já dá o tom dos capítulos finais da novela por Neymar, ainda com uma tênue esperança de reviravolta: “Ao limite”.

Dirigentes do Barcelona se reuniram com Leonardo na última terça-feira, em Paris, em um encontro considerado como decisivo para uma possível contratação do jogador, que há dois anos trocou o Barça pelo PSG na transferência mais cara da história do futebol (222 milhões de euros).

Após a reunião, o jornal “Sport” afirmou que o Barcelona estava mais perto de contratar Neymar, com uma oferta que envolvia as cessões de Rakitic e Dembélé, além de uma soma em dinheiro. No dia seguinte, porém, outro jornal da Catalunha, “Mundo Deportivo”, disse que o Barcelona havia recusado as exigências do PSG, travando a negociação.

As idas e vindas da novela Neymar na imprensa europeia continuou na quinta-feira. O canal italiano “Sky Sports” chegou a noticiar que o acordo com o Barcelona estava fechado, mas em seguida a rádio francesa “RMC Sport” garantiu que o PSG havia negado oficialmente a informação.

Nesta sexta-feira, foi a vez de Leonardo dar uma declaração oficial à imprensa francesa, após a partida em Metz.

“Nossa posição sempre foi clara. Eles (os dirigentes do Barcelona) sabiam o que queríamos. A primeira proposta foi recebida em 27 de agosto, cinco dias antes do final da janela de transferência. Estivemos abertos para falar sobre outros jogadores, para fazer a transação. Mas nunca tivemos um acordo escrito, não aceitaram as nossas condições. Estamos a três dias do final da janela de transferência, há um prazo natural”, declarou, de acordo com a imprensa francesa.