PT e PP aliados para atrasar votação do novo IPTU de Porto Alegre?

O prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior pediu ao seu líder na Câmara, vereador Mauro Pinheiro, agilidade pra a votação em plenário da proposta que revisa a planta do IPTU na capital gaúcha. Um requerimento do vereador Adeli Sell, do PT, vem atrasando a tramitação do projeto. A suspeita do governo,é de que a presidente da Câmara, vereadora Monica Leal (PP), que não agiliza essa tramitação, venha colaborando com isso, por ser contra o projeto.

Perda de receita pode chegar a R$ 70 milhões

Os cofres municipais poderão perder quase R$ 70 milhões de receita, caso a proposta não seja votada até 27 de setembro. Se votado após esta data, as alterações na base de calculo apenas entrariam em vigor em 2021.

Lei do Abuso de autoridade depende de Bolsonaro

Aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, a Lei de Abuso de Autoridade (Projeto de lei 7596/17), na verdade um texto destinado a preservar corruptos e bandidos flagrados na Operação Lava Jato e em outras grandes operações de combate ao crime organizado, depende apenas do presidente Jair Bolsonaro. Cabe a ele escolher entre o veto, e a sanção da nova lei.

Pista do Salgado Filho poderá avançar

Andou bem a 3ª Vara Federal de Porto Alegre, acolhendo os argumentos da prefeitura e autorizando o prosseguimento da remoção das famílias que vivem na Vila Nazaré. Esta manutenção dos invasores tem impedido a continuação das obras de ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, levadas a efeito pela concessionária alemã Fraport. Uma série de interesses, os mais diversos, quem sabe até ideológicos, vinham interferindo até aqui nessa questão. Um trabalho importante do procurador-geral do Município, Nelson Marisco, foi decisivo nesta reversão.

Governo federal age rápido nas concessões

O ministro da Infraestrutura Tarcisio de Freitas havia anunciado na última segunda-feira em Pelotas que o governo federal estava concluindo o projeto de concessão de rodovias no Estado. Ontem, o Diário Oficial já publicou a lista de rodovias que serão concedidas, num total de 500 quilômetros. A agilidade e transparência do governo em definir esta questão aumenta a segurança jurídica para os futuros participantes dos leilões que serão abertos.

Winston Ling: Papa argentino silenciou no atentado a Bolsonaro. Agora fala da Amazônia

Escreve o empresário Winston Ling na sua conta pessoal do Facebook: ”Esta semana, Sua Santidade o Papa fez um apelo para que os líderes do mundo salvassem a Amazônia. Perdão, Santidade, mas quando estouraram os escândalos do Banco do Vaticano ou da pedofilia, não ouvi nenhum líder brasileiro pedindo que o mundo salvasse a Santa Sé. Há quase um ano, achei bom que o Papa da vizinha Argentina não tivesse feito nenhuma manifestação quando o líder na campanha presidencial brasileira foi esfaqueado para morrer. Afinal, o Vaticano nada tem a ver com a política brasileira. Mas agora vão fazer por lá, em outubro, um Sínodo para a Amazônia, cujo relator é o arcebispo de São Paulo, Dom Claudio Hummes. Vão tratar da amazônia brasileira, que é brasileira; e de suas populações, que são brasileiras – num território estrangeiro, tal como faziam os impérios espanhol e português, ao nos colonizarem.”

