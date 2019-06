O PT também usou um sistema de envio de mensagens em massa na campanha à Presidência da República do ano passado. Em março deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral multou a campanha de Fernando Haddad em R$ 176,5 mil por ter impulsionado um site com ataques a Bolsonaro no mecanismo de busca do Google. O ministro Edson Fachin considerou que o impulsionamento feriu a lei eleitoral.

Deixe seu comentário: