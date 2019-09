As propostas para adoção do Largo dos Açorianos, em Porto Alegre, poderão ser apresentadas até as 10h do dia 30 de outubro, na sede da Smams (rua Luiz Voelcker, 55, sala 315, bairro Três Figueiras). Foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira, 26, o edital de Chamamento Público para obter, analisar e classificar propostas para fins de adoção integral do espaço.

