Foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre a concorrência 15/19 para a contratação de serviços que visam à finalização do corredor de ônibus da avenida João Pessoa, entre a avenida Bento Gonçalves e a rua Desembargador André da Rocha. Os trechos somam aproximadamente 2,2 quilômetros. A abertura dos envelopes será no dia 1º de novembro.

