Puxada pela produção de veículos, a indústria brasileira cresce pelo segundo mês seguido

A produção industrial brasileira cresceu 0,3% em setembro na comparação com agosto, puxada principalmente pela produção de veículos automotores, informou nesta sexta-feira (01) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa foi a segunda alta mensal seguida.

O resultado de agosto foi revisto para um avanço de 1,2%, ante leitura anterior de alta de 0,8%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 1,1% em setembro, o primeiro avanço depois de três meses de resultados negativos consecutivos nessa base de comparação.

No acumulado do ano, entretanto, o setor industrial apresenta queda de 1,4%. No acumulado em 12 meses, a produção industrial mostra uma redução da intensidade de perda, ao passar de -1,73% em agosto para -1,4% em setembro.

Segundo o IBGE, 11 dos 26 ramos pesquisados registraram alta na produção em setembro. O resultado positivo no mês foi puxado principalmente pela produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, que registrou avanço de 4,3%, revertendo queda de 2,4% no mês de agosto.

Outros setores que tiveram impacto positivo na produção foram o de confecção de artigos de vestuário e acessórios (6,6%), de bebidas (3,5%), de produtos de metal (3,7%), de móveis (9,4%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (3%) e de produtos de borracha e de material plástico (1,4%).

Já entre as quedas, os desempenhos de maior impacto no índice geral partiram de impressão e reprodução de gravações (-28,6%), indústrias extrativas (-1,2%), máquinas e equipamentos (-2,8%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-4,6%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,8%) e produtos do fumo (-7,7%).