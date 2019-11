Qual é o time com mais pesquisas no Google?

O Flamengo é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro que lidera o interesse de buscas no Google, é o que mostra um levantamento realizado pelo Google Trends em parceria com o UOL Esportes. O levantamento avaliou a popularidade de clubes, jogadores e técnicos. O interesse de busca foi apresentado por meio de um índice de 0 a 100, em que 100 representa o interesse máximo.

A partir dos dados foi construído um gráfico que expõe a evolução de popularidade em buscas dos clubes brasileiros ano a ano desde 2004. O Rubro-Negro é seguido por Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco da Gama, Cruzeiro, Santos, Internacional e Atlético Mineiro.

Ainda de acordo com o gráfico, o Flamengo mantém o título de time mais buscado pelos internautas desde 2013. Antes dele, o título pertenceu ao São Paulo, que foi líder em buscas de 2004 até 2006, quando foi ultrapassado pelo próprio Flamengo. O Rubro-Negro foi recordista de pesquisas pelos dois anos seguintes antes de passar o bastão para o Corinthians, o clube mais buscado no Google nos anos de 2009, 2010 e 2012. Em 2011, o título também pertenceu ao Mengão, mais uma prova de sua grande popularidade entre os internautas.

Os jogadores mais buscados

Entre os jogadores, Felipe Melo, do Palmeiras, foi o mais popular em buscas no Google em 2018. O grande interesse pelo volante foi resultado de sua expressiva participação na campanha que levou o Verdão ao título do Campeonato Brasileiro. Além disso, o palmeirense detém outro recorde da temporada passada: ele foi o jogador que mais recebeu cartões por minutos jogados, com uma advertência a cada 153 minutos em campo.

Já a segunda colocação entre os jogadores mais pesquisados ficou com o goleiro Cássio, do Corinthians, seguido pelo cruzeirense Fred. A lista de jogadores mais populares de 2008 também contou com algumas surpresas. O goleiro Sidão, por exemplo, ex-São Paulo, foi mais buscado que santista Rodrygo e do que Gustagol.

Entre os termos mais buscados referentes a estes jogadores, estão: “Felipe Melo Instagram”, “Felipe Melo tesoura”, “Salário Cássio Corinthians”, “Cássio xinga Henrique”, “Fred no Corinthians” e “Fred no Flamengo”.

Completam a lista de jogadores mais populares no Google em 2018 nomes como Diego Souza (Botafogo), D’Alessandro (Internacional), Hernanes (São Paulo), Rodriguinho (Cruzeiro), Luan (Grêmio), Fagner (Corinthians), Deyverson (Palmeiras), entre outros.

Os técnicos mais buscados

Por fim, entre os técnicos, é Renato Gaúcho que assume a liderança entre os treinadores mais populares em buscas no Google em 2018. O hoje gremista foi seguido por Jorge Sampaoli, atualmente no comando do Santos, e Abel Braga, atual técnico do Flamengo.

A lista segue com nomes como Felipão, Cuca e Fábio Carille. Desses, os dois primeiros acabaram por protagonizar uma verdadeira dança de cadeiras no comando dos clubes. Felipão não resistiu à pressão e teve sua demissão anunciada no início de setembro; Mano Menezes foi contratado para assumir o comando do Palmeiras. Já Cuca acabou de deixar o comando do Tricolor Paulista, que apresentou Fernando Diniz como o novo técnico do clube. Também recentemente, Fábio Carille foi demitido do Corinthians. O treinador deixou o comando do Timão após a derrota por 4 a 1 para o Flamengo, no início deste mês.