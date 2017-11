A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 56 quilos de cocaína e 828 gramas de crack, na tarde de domingo (19), na BR-386, em Sarandi, no Norte do Estado. As drogas estavam em um fundo falso no porta-malas de uma Renault Duster.

O motorista do veículo, com placas de São Leopoldo, foi preso por tráfico de drogas. Ele tem 38 anos e mora em Xangri-lá. A identidade do criminoso não foi divulgada.

