Quatro pessoas receberam um novo coraÃ§Ã£o em uma semana no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou quatro transplantes de coração em uma semana, informou nesta quarta-feira (14) a Central de Transplantes da SES-RS (Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul). As instituições que identificaram e realizaram a manutenção dos potenciais doadores foram os hospitais Cristo Redentor, Pronto Socorro e Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. As cirurgias ocorreram entre os dias 8 e 14 deste mês.

De acordo com dados da Central de Transplantes, o Estado contabiliza dez transplantes de coração em 2017. No ano passado, foram 25 transplantes cardíacos, número que nunca havia sido atingido. Pelo menos 18 pessoas ainda estão aguardando a doação de um coração.

O resultado, considerado incomum, foi creditado à agilidade das equipes médicas pelo secretário da Saúde, João Gabbardo dos Reis. “Foi um trabalho de muitas equipes e da central para agilizar os procedimentos em um curto espaço de tempo. A solidariedade das famílias também foi fundamental para o sucesso do processo”, afirmou Gabbardo.

“A doação destes corações proporcionou a recuperação e trouxe a esperança de uma melhor qualidade de vida aos receptores”, acrescentou. (SES-RS)

