Que tal esperar pela estreia de O Rei Leão com pingentes dos personagens? Marca lança coleção com dez opções diferentes

Entramos no mês do lançamento do live-action de O Rei Leão! Com a data prevista para 18 de julho, o ícone da Disney é uma oportunidade para todos nós revivermos a infância e chorarmos, mais vez, com a amizade de Simba, Timão e Pumba, a despedida de Simba e Mufasa e o amor entre Nala e o pequeno rei.

Mas, até a data da estreia, os fãs podem esperar com diversos acessórios, maquiagens e roupas que vêm sendo lançadas em homenagem ao filme. A última novidade é uma coleção especial, lançada pela Vivara, de pingentes com os personagens do clássico.

São, ao todo, dez opções! Tem do Timão, Pumba, Nala, Simba e até do Scar! Dá uma olhada:

A coleção só será disponibilizada a partir do dia 15 de junho, na semana do lançamento do filme. A princípio, as peças devem custar entre R$190,00 e R$210,00, e poderão ser compradas nas lojas físicas e no e-commerce da marca.

Deixe seu comentário: