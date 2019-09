O céu ficou vermelho sobre uma Província da Indonésia no fim de semana, devido a incêndios florestais que se espalharam em grande parte do país. Todos os anos, incêndios na Indonésia criam uma fumaça que pode pode acabar cobrindo todo o sudeste da Ásia. Uma moradora da Província de Jambi que tirou fotos do céu disse que a fumaça “feriu seus olhos e sua garganta.”