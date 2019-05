Quem será o próximo? Seguido da parceria com Justin Bieber, Ed Sheeran dá indícios de um novo EP com colaborações

Por Gabriella Rocha*

Ed Sheeran recém lançou uma música nova com Justin Bieber, mas nós já queremos, esperamos e imaginamos mais! E o cantor dá motivo para isso: hoje (22), o Instagram amanheceu com dois stories super suspeitos, publicados por ele! No primeiro, ele compartilhou um print screen do Wikipedia com informações do “No. 5 Collaborations Project”, álbum que ele produziu em parceria com Jake Golsling em 2011. Logo depois, mais uma bomba: através de uma foto, ele escreveu: “No. 5 Collaborations Project foi tão gostoso de fazer, estou ouvindo agora. Vou fazer outro! No. 6”.

Bom demais para ser verdade?! Veja com seus próprios olhos!

Além disso, na segunda-feira (20) ele jogou mais uma pimentinha para os fãs: o cantor publicou uma foto, com a mesma diagramação e letra da divulgação de “I Dont Care”, escrito “Cross Me”, com dois nomes riscados. Ele ainda jogou as apostas aos fãs: “Vocês conseguem adivinhar quem são os próximos?”. Os comentários mais curtidos sugerem Shawn Mendes e Taylor Swift, e 5sos x Charlie Puth. Alguém tem mais uma aposta por aqui?!

A parceria entre ele e Justin também foi comentada e especulada no Instagram, onde os dois publicaram diversas fotos e trechos de uma possível letra. Alguns acharam que era teoria da conspiração, mas as suspeitas foram confirmadas e, no começo do mês, eles liberaram a música e nesta sexta-feira (17) o clipe oficial.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

