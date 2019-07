O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) divulgou nesta terça-feira (02) o resultado da Coleta Itinerante de Resíduos Eletrônicos realizada no último sábado (29) no estacionamento do Lindoia Shopping, no bairro de mesmo nome. Foram recolhidos 223 quilos de resíduos entre monitores, CPUs, rádios, celulares, eletrodomésticos, impressoras e fios.

Deixe seu comentário: