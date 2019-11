Notas Mundo Rabino Henry Sobel morre aos 75 anos nos EUA

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

O rabino Henry Sobel morreu nesta sexta-feira (22), aos 75 anos, em Miami, nos Estados Unidos, por complicações associadas a um câncer. O sepultamento ocorrerá no domingo (24), no cemitério Woodbridge Memorial Gardens, no estado americano de Nova Jersey. Nascido em Lisboa, ele se radicou no Brasil em 1970 , onde permaneceu por mais de quatro décadas.

