Raça holandesa chega à Expointer com mais de 150 animais inscritos

A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) está otimista para a Expointer 2019. O número de exemplares inscritos chega a 155, o que deixa a entidade com uma excelente expectativa. Conforme o presidente da Gadolando, Marcos Tang, é preciso um alto investimento para levar e manter os animais em feiras, especialmente na Expointer por ser a mais longa. A Exposição começa no dia 24 de agosto e se estende até 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Tang ressalta que o objetivo da associação é ter uma pista de julgamento cheia, demonstrando todo o profissionalismo do produtor de leite, embora “se saiba que o mercado de leite, a cadeia leiteira, estão vivendo um momento conturbado”. O dirigente agradece a todos que se inscreveram, salientado que será um momento de troca de ideias, de apresentar ao público a genética de alto rendimento da raça holandesa. “Queremos ter uma pista cheia de animais e público para confraternizarmos com os nossos criadores. Também será a oportunidade de fazer os registros dos animais para fortalecer ainda mais a todos nós, produtores de leite”, conclama.

A programação do gado holandês na Expointer tem início nos dias 21 e 22 de agosto com a entrada dos animais no parque. No sábado, dia 24 de agosto, ainda haverá a admissão de animais com a conferência de dados, medição e pesagem. No domingo, dia 25, à noite, será feita a esgota para as vacas do Concurso Leiteiro, cujo resultado da Grande Campeã ocorrerá na terça-feira, dia 27 de agosto, com o tradicional banho de leite dos criadores que tiveram seus animais premiados.

Os julgamentos de pista da raça holandesa ocorrerão na quarta-feira, dia 28, quando será conhecida a Campeã Fêmea Jovem, e na quinta-feira, dia 29 de agosto, no Concurso das Categorias de Vacas, quando será anunciada a vaca Grande Campeã dessa edição da Expointer. Conforme Tang, é o momento de ver o gado holandês desfilar qualidade. “Os criadores têm bastante interesse para ver os animais desfilarem com úbere cheio e acompanhar os comentários do juiz”, afirma o presidente da Gadolando, destacando que nesse ano os julgamentos da raça holandesa serão realizados por um juiz internacional, de grande qualificação. Trata-se do norte-americano Pat Conroy, conhecido como “Cowboy”, e que ultimamente vem julgando as maiores feiras do mundo.

Na sexta-feira, dia 30 de agosto, ocorrerá a final do Exceleite 2018/2019, com o anúncio da Grande Campeã Suprema. Tang explica que a vencedora soma os pontos do Concurso Leiteiro, julgamento de pista de três exposições: uma do interior, a Expoleite e a Expointer. O criador vencedor será premiado com um veículo zero quilômetro.

A programação do sábado, dia 31 de agosto, será dirigida ao jovem criador. Estão previstas palestras sobre a criação correta das terneiras, das vacas holandesas, assim como o preparo, o trato dos animais e como eles devem ser apresentados em pista. “Depois vamos realizar o Concurso o Jovem Puxador, onde as crianças apresentam os animais, geralmente terneiras, mas que não visa encontrar um vencedor, mas sim um aprendizado”, conclui.

Programação/ 24 de agosto de 2019 (Sábado)

Identificação e admissão dos animais

17h – Fenasul Expoleite 2020 – Reunião Leite com Café de Lançamento

Local: Casa da Gadolando

25 de agosto de 2019 (Domingo)

14h – Fim das inscrições para o Concurso Leiteiro

18h – Reunião com os Participantes do Concurso Leiteiro

26 de agosto de 2019 (Segunda-feira)

6h – 1ª Ordenha Concurso Leiteiro

14h – 2ª Ordenha Concurso Leiteiro

22h – 3ª Ordenha Concurso Leiteiro

27 de agosto de 2019 (Terça-feira)

6h – 4ª Ordenha Concurso Leiteiro

14h – 5ª Ordenha Concurso Leiteiro

16h – Banho de Leite – Campeãs Leiteiras

18h – Fenasul Expoleite 2020 – Reunião para adesões e programações

Local: Casa da Gadolando

28 de agosto de 2019 (Quarta-feira)

14h – Inicio do Julgamento de Classificação (Machos e Fêmeas Jovens)

18h – Galeria das Campeãs – Quadro Grande Campeã Expoleite/2019

29 de agosto de 2019 (Quinta-feira)

10h – Reunião Conselho Técnico

14h – Continuação Julgamento de Classificação (Vacas, Conjuntos, Progênie e Grande Campeonato)

19h30min – Entrega de Prêmios aos Campeões Holandês

30 de agosto de 2019 (Sexta-feira)

15h – Entrega dos Prêmios Circuito Exceleite

31 de agosto de 2019 (Sábado)

16h – Clube da Terneira – 2º Encontro do Jovem Criador

17h – Jovem Puxador

01 de setembro de 2019 (Domingo)

20h – Encerramento e saída dos animais

