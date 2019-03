A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal emitiu um alerta para os criadores de cavalos da região por causa da morte – por intoxicação – de, pelo menos, 13 animais. Segundo a pasta, uma ração de aveia vendida no DF e no Entorno está contaminada. A aveia teria sido misturada a uma semente chamada crotalária, usada nas plantações para adubação verde do solo.