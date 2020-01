Notas Capital Ranking feminino situa UFSM em 10º lugar

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

A UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) ficou em décimo lugar na lista mundial de instituições de ensino superior com maior produção científica realizada por mulheres. O ranking é elaborado pelo Centro de Estudos da Universidade de Leiden, na Holanda, com base indicadores como número de publicações e citações de artigos e trabalhos acadêmicos no período entre 2014 e 2017.

Voltar Todas de Notas Capital

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário