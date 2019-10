Raulzito Amorim e Os Feras se apresentam em novembro na Casa Rosa CB

O pai do rock brasileiro merece todas as homenagens possíveis, no ano que completa 30 anos da morte do grande Raul Seixas, Raulzito Amorim sobe ao palco da Casa Rosa CB (Rua da República, 163 – Cidade Baixa), para uma noite repleta de clássicos da carreira do Maluco Beleza.

A apresentação acontece no dia 22 de novembro, a partir das 23h. Acompanhado da banda Os Feras, Raulzito promete uma noite calorosa, no repertório não faltarão sucessos, como: “Metamorfose Ambulante”, “Tente Outra Vez”, “Medo da Chuva”, “Sociedade Alternativa”, “Cowboy Fora da Lei” e “Ouro de Tolo”, entre outras mais.

Raulzito Amorim

O gaúcho Raulzito Amorim, dono de um dos melhores trabalhos cover de Raul Seixas no Brasil, iniciou o seu projeto tributo em 2011, crescendo ano pós ano. Com um show extremamente lúdico, em que reproduz a figura enigmática do Maluco Beleza em cima do palco, Raulzito já se apresentou em diversas casas noturnas da capital e do interior do Estado, realizando também uma pequena turnê capitaneada pelo SESI, no litoral norte; e pelo SESC, na Região Metropolitana.

Elogiado até mesmo por Rick Ferreira, guitarrista e braço direito de Raul Seixas durante toda a sua carreira, Raulzito tem a companhia da banda Os Feras e presta a sua homenagem com um repertório repleto de sucessos, respeitando sempre os arranjos originais das canções.

“Metamorfose Ambulante”, “Tente Outra Vez”, “Sociedade Alternativa”, “Maluco Beleza”, “Gita”, “Cowboy Fora da Lei” e “Ouro de Tolo” são alguns destaques frequentes dos seus shows, cujo set-list ainda tem força para marcar novas gerações de jovens sonhadores pelo país.

SERVIÇO:

O que: RAULZITO AMORIM E OS FERAS

Quando: Sexta-feira, 22 de novembro de 2019 – a partir das 23h

Onde: Local: Casa Rosa CB

Endereço: Rua da República, 163

Cidade Baixa – Porto Alegre/RS

Ingressos:

Primeiro lote: R$ 20,00

Segundo lote: R$ 25,00

Vendas online: https://bit.ly/33Xb8Db

Pontos de Venda: Em breve.