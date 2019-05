Reajuste de 6,6% nas tarifas do transporte público metropolitano é aprovado

Pessoas que utilizam as linhas metropolitanas de ônibus de Porto Alegre irão sentir o impacto nas passagens. Isso porque o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou o reajuste de 6,6% no valor da tarifa.

No transporte intermunicipal, que ocorre entre os municípios de aglomeração urbana sul, na região de Pelotas, o reajuste da passagem é de 4,575%. Essa porcentagem também vale para as rotas entre as cidades no entorno de Caxias do Sul. Na região litoral, foi aprovado o aumento de 4,4335%.

Antes de entrar em vigor, a Metroplan precisa encaminhar os novos cálculos para o Conselho da agência reguladora. O prazo máximo para entrar em vigor é de 30 dias, mas a expectativa é de que a nova tarifa seja homologada e publicada no Diário Oficial do Estado no inicio do próximo mês.

Em 2018, as tarifas metropolitanas subiram duas vezes: 8,94% no mês de junho, e novamente 4,76% no final do ano.