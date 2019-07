Receita Federal abre consulta ao segundo lote da restituição do IR

A partir desta segunda-feira (8), a Receita Federal abre a consulta ao segundo lote das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano-base 2018. O sistema será liberado para os contribuintes a partir das 9h. O dinheiro referente a este lote cai na conta no dia 15.

Segundo a Receita, 3.164.229 contribuintes estão incluídos neste lote, totalizando o valor de R$ 5 bilhões. O valor dos pagamentos será corrigido pela taxa básica de juros (Selic). Neste lote, o percentual de ajuste pela taxa será de 2,01%.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone, por meio do número 146.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

