Receita Federal deposita o dinheiro do quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2019

A Receita Federal paga nesta terça-feira (15) para os contribuintes as restituições do quinto lote do Imposto de Renda 2019, ano-base 2018. O lote também inclui restituições residuais de anos anteriores. Serão desembolsados pelo Fisco R$ 3,5 bilhões para 2,7 milhões de pessoas.

O valor das restituições do quinto lote do imposto deste ano foi corrigido em 3,54%. Para saber se teve o dinheiro liberado, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, consultar pelo aplicativo para tablets e smartphones ou pelo Receitafone 146.

Ainda serão abertos mais dois lotes de restituição neste ano: em 18 de novembro de 2019 e 16 de dezembro de 2019.