Receita paga restituições do 2º lote do Imposto de Renda nesta segunda

O segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019 e as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018 serão pagos hoje (15) pela Receita Federal.

Ao todo, serão depositados R$5 bilhões para 3.164.229 contribuintes. Desse total, R$2.362.514.597,42 referem-se a restituição de 15.489 contribuintes idosos acima de 80 anos, 197.895 contribuintes entre 60 e 79 anos, 24.793 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 1.251.906 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Caso queira saber se teve a declaração liberada, é possível acessar o site da Receita Federal, ou ligar para o Receitafone, número 146. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento.

Deixe seu comentário: