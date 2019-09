O projeto Clássicos na Pinacoteca irá se despedir do inverno de 2019, na terça (17), com canções compostas por Beethoven, Schubert, Chopin, Reynaldo Hahn e Kurt Weill. As cações serão interpretadas pelo barítono Ricardo Barpp e pelo pianista Ricardo Bahamondez. O recital será na Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973). O ingresso é uma contribuição espontânea.

