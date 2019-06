Recuperada de lesão, Marta faz gols em treino

Marta está de volta! Depois de 15 dias no departamento médico tratando de uma lesão muscular na coxa esquerda, a camisa dez voltou a treinar com as demais companheiras da seleção, no Complexo Esportivo Roger Bambuck, em Montpellier, na França.

A atacante participou de atividade de posse de bola, chutes a gol e de um coletivo que finalizou as atividades comandadas pelo técnico Vadão. Marta se movimentou bastante, com rápidos toques de bola e fez o que sabe fazer de melhor: gols, mostrando que está totalmente recuperada da lesão.

O trabalho em campo foi preparatório para o próximo jogo do Brasil, contra a Austrália, que acontecerá nesta quinta-feira (13) às 13h (horário de Brasília), em Montpellier. A Seleção busca defender a liderança do Grupo C. Já as australianas, que perderam para a Itália por 2 a 1 no primeiro jogo, precisam vencer para manter a esperança de passar para a próxima fase da Copa. Uma vitória garante às brasileiras a classificação antecipada.

Andressa Alves está acostumada a jogar em Montpellier

Voltar a Montpellier traz boas lembranças para outra atleta da seleção canarinha, Andressa Alves começou a carreira internacional no clube da cidade, Montpellier Hérault Sports Club, após sair do São José, no interior de São Paulo. Para a atacante, jogar na cidade é jogar em casa. “Me sinto muito bem em voltar pra cá, foi o clube que me abriu as portas na Europa. Agradeço muito ao Montpellier, aos diretores e as pessoas que me ajudaram durante a passagem pelo clube. O futebol feminino aqui é muito forte e me trouxe muita alegria”, disse.

Andressa, que atualmente defende o Barcelona, comentou também sobre o clássico que a seleção vai enfrentar contra a Austrália. “Brasil e Austrália virou um clássico, ultimamente a gente tem jogado muito contra elas. Sabemos da dificuldade que será o jogo, porque a Austrália precisa vencer e, caso a gente vença estaremos praticamente classificados. Então, será um jogo muito difícil em que as duas equipes vão sair para vencer”, analisou a atacante.

