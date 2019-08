Rede municipal de ensino na capital recebe novos professores temporários

A rede municipal de ensino de Porto Alegre ganhará dois novos professores de matemática e geografia. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28), eles integram o grupo de aprovados no processo seletivo simplificado nº 01/2019, que prevê o ingresso emergencial de 101 profissionais na rede de ensino. Desse total, 90 já assinaram o termo de admissão por tempo determinado.

A prefeitura da capital informa que os novos convocados substituem candidatos chamados anteriormente – que desistiram da contratação – e devem comparecer nesta quinta-feira (29) às 10h, na rua Siqueira Campos, 1300, 9º andar – sala 915, com documentos de identificação oficial com foto. Caso não possam, os candidatos poderão reagendar seu atendimento para o dia 30, pelos telefones (51) 3289-1253/3289-1251 ou pessoalmente na Coordenação de Seleção e Ingresso – CSI.

A contratação emergencial foi autorizada pela Lei Municipal nº 12.500, de 24 de janeiro de 2019. Os professores convocados atuarão em regência de classe, sob o regime básico do Magistério de 20 horas semanais A vigência máxima do contrato é de 365 dias, que pode ser prorrogada uma vez, por período igual. São garantidos vale-alimentação, férias e gratificação natalina proporcionais, adicional noturno e gratificação pelo exercício em instituição de ensino de difícil acesso, quando for o caso, e vale-transporte mediante solicitação.

Entre os 101 profissionais autorizados para contratação temporária, 17 são para a área de Artes, 17 para Educação Física, 16 para Matemática, 15 para Língua Portuguesa, dez para História, dez para Ciências, oito para Língua Inglesa e oito para Geografia.