Rede Pampa Summer Lounge oferece atividades de lazer e entretenimento aos veranistas

Rede Pampa marca presença mais uma vez neste verão 2017 na orla gaúcha, com o tradicional Rede Pampa Summer Lounge, que estrá oferecerendo aos veranistas diversas atividades de lazer e entretenimento, com uma programação que contempla apresentações de djs, massagens e aula de dança gratuitas, empréstimo de bolas de vôlei, frescobol, guarda-sol, cadeiras, espreguiçadeiras, slackline, além de um lounge com uma estrutura ampla de lazer. O local será à beira mar de Atlântida, ao lado do Bali Hai.O evento acontecerá todos os sábados e domingos de janeiro e fevereiro de 2017, incluindo o carnaval, sempre das 10h às 20h. O início será no dia 07.

