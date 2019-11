O partido Rede Sustentabilidade apresentou nesta segunda-feira (4) ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Para a Rede, Eduardo quebrou o decoro parlamentar ao afirmar na semana passada que, se a esquerda “radicalizar” no Brasil, a resposta do governo pode ser um “novo AI-5”.