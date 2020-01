Porto Alegre Reduz para dois mil o número de clientes da CEEE sem luz em Porto Alegre. Na Região Metropolitana são quatro mil

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Temporal derrubou árvores pela região e afetou serviços de energia elétrica e abastecimento de água. Foto: O Sul (Foto: O Sul) Foto: O Sul

No último boletim da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) a companhia informou que conseguiu reduzir para 2 mil clientes o número de pessoas sem luz devido ao temporal que atingiu a Capital na quarta-feira (15). Em municípios da Região Metropolitana, a falta de energia causada pelas tempestades afeta 4 mil consumidores. Segundo a companhia, Guaíba e Eldorado do Sul também registram muitas ocorrências.

O balanço foi divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (18). A expectativa da companhia é normalizar o serviço no decorrer do dia.

O total de clientes da CEEE que ficaram sem luz em Porto Alegre após o temporal de quarta-feira chegou a 300 mil. A Zona Sul da cidade foi a mais atingida. Quedas de árvores e galhos causaram rompimento de cabos elétricos e derrubaram postes.

18h30: Atualização | Diminui para 4 mil o número de clientes sem luz na região metropolitana desde o severo temporal de quarta-feira, sendo que 2 mil deles de Porto Alegre.

Guaíba e Eldorado do Sul também registram muitas ocorrências. — CEEE Imprensa (@CEEE_IMPRENSA) January 17, 2020

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário