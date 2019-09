O “Mulheres às Avessas” apresentou ao público as principais reflexões sobre o universo feminino, na quinta-feira, na AMRIGS (Associação Médica do Rio Grande do Sul). Estiveram presentes a Chefe de Polícia Civil do Estado, delegada Nadine Anflor, que foi uma das palestrantes, e também a primeira-dama de Porto Alegre, Tainá Vidal.

