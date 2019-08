Uma comissão formada pelo governo do Nepal recomendou a adoção de regras mais rígidas na expedição das autorizações de escalada da montanha do Everest, a mais alta do mundo. Entre os pré-requisitos sugeridos pelo painel estão a obrigatoriedade de o alpinista ter escalado com sucesso ao menos um pico com mais de 6.500 metros, passar por uma verificação de saúde.

