O Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo publicou nesta quinta (31), resolução com a regulamentação do credenciamento das Operadoras de Tecnologia de Micromobilidade, para a exploração do serviço de compartilhamento de patinetes elétricas acionadas por meio de plataformas digitais. As prestadoras do serviço terão prazo de 60 dias para se adequarem à nova regulamentação.