O rei do Marrocos, Mohammed VI, perdoou a jornalista Hajar Raissouni, condenada no mês passado por ter tido relações sexuais fora do casamento e um aborto, afirmou o Ministério da Justiça do país. O noivo de Raissouni também foi declarado culpado, assim como um médico, acusado de fazer o aborto, e dois outros trabalhadores da área de saúde – todos foram perdoados pelo rei.