Reinaldo Gianecchini revela ter se relacionado com homens

O ator Reinaldo Gianecchini, de 46 anos, falou sobre sexualidade em entrevista ao jornal O Globo e afirmou que já se relacionou com homens. Embora tenha tido experiências com pessoas do mesmo sexo, Gianecchini afirma que não se considera gay. “Já tive, sim, romances com homens. Mas a sexualidade é muito mais ampla”, declarou.

A sexualidade do artista já foi alvo de especulações, mesmo durante o casamento com Marília Gabriela. Ele considera que esse é o momento certo para se abrir ao público. “Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão”, frisou. Quanto ao relacionamento com a jornalista, Gianecchini deixou claro que não era um relacionamento “de fachada”. O ator está sem assumir relacionamento sério desde o término, em 2006.

Gianecchini mora sozinho, com seus dois buldogues e afirmou que não descarta a possibilidade de ter filhos, apesar de não ser uma prioridade no momento.

