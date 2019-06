Reino Unido manifesta apoio a entrada do Brasil na OCDE

O embaixador britânico no Brasil, Vijay Rangarajan, anunciou recentemente apoio a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo ele, “especialmente neste momento, em que as instituições multilaterais são cada vez mais questionadas, esse é um processo internacional de grande importância”.

A fala de Rangarajan foi durante discurso de comemoração do aniversário da Rainha Elizabeth II (The Queen’s Birthday Party), realizada na Embaixada Britânica na segunda-feira (18) à noite, em Brasília. Ele ainda falou sobre a proximidade entre os dois governos. “tem sido fantástico trabalhar com o governo brasileiro ajudando na implementação do acesso à OCDE. Esta é uma das mudanças mais profundas no momento para ambos, OCDE e Brasil. Essas reformas nem sempre são fáceis, mas esse comprometimento tem causado claro progresso. E nosso interesse de trabalhar cada vez mais com o Brasil é constante”, finalizou.

OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento ou Econômico (OCDE) é uma organização internacional de 36 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. A maioria dos membros da OCDE é composta por economias com um elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano e são considerados países desenvolvidos.

