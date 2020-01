Notas Mundo Reino Unido se manterá no acordo nuclear com o Irã

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reiterou nesta quinta-feira (9) que o país mantém seu compromisso com o acordo nuclear do Irã em telefonema com o presidente iraniano, Hassan Rouhani. Donald Trump havia pedido aos países que ainda estão no acordo (Alemanha, China, Reino Unido, Rússia e França) que o abandonem.

