Rejuvenescer, apagar rugas, abrir o olhar, ganhar lábios sedutores e ter de volta as bochechas da juventude. Tudo isso sem cirurgia

Rejuvenescer, apagar rugas, abrir o olhar, dar novo contorno ao rosto, ganhar lábios sedutores e ter de volta as bochechas rosadas da juventude. Tudo isso sem cirurgia. Ao alcance de uma agulha ou uma cânula. Não é à toa que os procedimentos que envolvem preenchedores com ácido hialurônico, aplicação de toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno viraram febre. Parece bem simples. Mas não se iluda. Esses tratamentos requerem profundo conhecimento de uma complexa rede de vasos sanguíneos, músculos e nervos que se entremeia sob a pele. Uma aplicação meio centímetro a mais para a direita, para a esquerda ou menos profundo pode se transformar em deformidades, necroses e, nos casos mais graves, causar cegueira e a morte.

Diante das possibilidades que esses tratamentos oferecem, dermatologistas vêm se capacitando continuamente, inclusive com cursos que utilizam cadáveres não formolizados trazidos de fora do Brasil, seguindo rigoroso regulamento da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Na contramão dessa corrente que busca bons resultados com segurança proliferam pelo País as ofertas de tratamentos feitos por profissionais não médicos. O resultado reflete em números. De janeiro de 2017 até maio deste ano, a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) registrou 850 representações em diferentes instâncias da Justiça e de órgãos de fiscalização em defesa do cumprimento da lei federal e da segurança dos pacientes. Se em 2017 foram registradas 351 ações, no ano passado o número subiu para 394. Só este ano, já são são 105 representações.

“Estamos atendendo cada vez mais complicações em pacientes que recorreram a profissionais não médicos para realizar procedimentos estéticos. Se são complicações graves, como infecções, embolia pulmonar, intoxicações, choque anafilático e cegueira, vão para as emergências. Mas há muita subnotificação. Já os casos de queimaduras, manchas residuais e cicatrizes acabam chegando aos consultórios dermatológicos”, diz Taciana Dal’Forno Dini, coordenadora do Departamento de Laser e Tecnologias da SBD.

Segundo ela, procedimentos realizados por dermatologistas não estão livres de efeitos adversos.

“Eles podem aparecer em qualquer tratamento, mas o dermatologista está preparado para lidar com isso. Ele pode tratar e manejar para reverter precocemente, de modo que o paciente não fique com uma sequela permanente”, diz Taciana.

Nas aplicações de toxina botulínica, ácido hialurônico ou bioestimuladores, o principal risco é injetar o produto dentro de uma artéria, levando a uma oclusão ou embolia. A falta de irrigação sanguínea, dependendo da região, pode causar necrose, cegueira, trombose ou AVC.

A embolia pulmonar ocorre pela injeção do material dentro de veias do sistema venoso. O conhecimento médico é fundamental até mesmo para diferenciar um problema como esse de uma reação alérgica ou relacionada a alguma doença preexistente.

“É preciso tomar decisões e agir rápido. É isso que diferencia um médico capacitado”, diz a dermatologista.

Nos cursos de anatomia, é possível visualizar os finos vasos e nervos dos quais a agulha do médico deve desviar durante a aplicação de ácido hialurônico nos lábios superiores no momento de dar volume e contorno ao chamado arco do cupido. Destreza semelhante é necessária para acertar o alvo exato ao se injetar toxina botulínica para “abrir” o olhar e não despencar a sobrancelha.

“Não são procedimentos simples. Até mesmo um aparelho de luz pulsada de espectro amplo, capaz de atingir vários alvos, pode ocasionar queimaduras graves, com formação de cicatrizes. As pessoas se deixam seduzir por preços baixos, tratamentos que prometem milagres e profissionais que investem em marketing agressivo”, alerta Sérgio Palma, presidente da SBD.

O médico ressalta que o envelhecimento não se restringe à pele, pois por baixo dela há uma série de estruturas, ossos, músculos, coxins de gordura que vão se modificando com o passar dos anos, e isso se reflete no aspecto facial.

“Estamos falando, portanto, de indicar e executar procedimentos invasivos que, segundo a Lei do Ato Médico, são atos privativos médicos.

Conforme ressaltou Palma, a Lei do Ato Médico não protege apenas o médico, mas também o paciente.

