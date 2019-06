A diretora e quatro educadoras de uma creche municipal de Votuporanga (a 530 km de São Paulo) foram afastadas do cargo por suspeita de administrarem medicamento controlado para crianças sem permissão das famílias. A decisão foi publicada na tarde de quarta-feira (12) em uma edição extra do Diário Oficial do município. A denúncia foi feita por uma mãe em outubro passado para a prefeitura.

