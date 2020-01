Magazine Renata Kuerten diz que quer se casar em 2020 e ser mãe na sequência

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Modelo teve que adiar cerimônia prevista para 2019 Foto: Divulgação Modelo teve que adiar cerimônia prevista para 2019 (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

No início de 2019, Renata Kuerten, 31, anunciou que pretendia se casar ainda neste ano com seu namorado de quase dez anos, Beto Senna. A cerimônia acabou não acontecendo pela agenda corrida dos dois, mas o desejo de subir ao altar permanece forte.

“Não tenho noção de dia, mês ou semestre, mas vai ser no ano que vem sim. Até porque já quero engravidar logo depois. Já vai tudo no embalo”, afirma a apresentadora.

O casal decidiu se casar no início de 2020 em uma cerimônia em Fernando de Noronha, mas não chegaram a marcar data. “Vou me casar na praia, só não sei em qual delas”, afirma Kuerten, que aos dez anos decidiu que queria ser modelo e aos 16 anos foi morar em Paris para dar início à carreira.

Prima distante do tenista Gustavo Kuerten, Renata Kuerten afirma que até já provou o vestido de noiva. “Eu sempre quis um modelo tipo camisola, achava muito elegante, mas provei um e minha mãe não gostou. A opinião dela conta muito para mim. Então, eu provei um no estilo ‘princesa’, e ela amou. E daí, fui ver com uma estilista para tentar fazer um ‘dois em um’.”

Falar sobre casamento é algo que Renata Kuerten gosta. Aliás, ela afirma que foi apresentando o programa Um Show de Noiva, do canal E!, que o sentimento de se casar aflorou. Ela diz ainda que pensa até em transmitir no programa seu casamento. “Vocês vão ter que esperar para ver. Não posso dizer mais nada”, diz ela.

O reality não é a primeira experiência da modelo como apresentadora. Ela foi contrata em 2015 para apresentar “Chega Mais” e “Conexão Models”, aos domingos, na Rede TV!.

