Renato explica opções no time e lamenta falhas na goleada contra o Flamengo: “Resultado surpreendente”

“Resultado surpreendente, falhas e placar anormal” foram algumas das expressões utilizadas pelo técnico Renato Portaluppi após a goleada por 5 a 0 para o Flamengo e a eliminação do Grêmio da Libertadores, na noite de quarta-feira (23), no Maracanã.

“Nessas horas, temos que falar pouco. Quando ganha, todo mundo é bom. Quando perde, todo mundo é ruim. O resultado foi surpreendente, mas aconteceu. Agora, é levantar a cabeça. Gostaria de lembrá-los também que, há três meses, o Grêmio estava disputando as três principais competições. Se o grupo do Grêmio é ruim, o que sobra para os outros?”, declarou o treinador gremista.

O placar, na visão do técnico, refletiu o rendimento baixo do time. “Se você ver, nós tomamos cinco gols, em cinco falhas. Jogamos muito abaixo do que estávamos jogando. Se bobear, até uma mulher grávida faria gol em nós. O 5 a 0 é um placar anormal entre as duas equipes. A gente respeita a equipe do Flamengo, mas todos que jogam retrancados, e com medo, acabam apanhando. É preciso incomodar eles. A intensidade do Flamengo é feita pela qualidade dos jogadores. É aquilo que eu falei, o Flamengo gastou quase R$ 200 milhões. Então, está de parabéns a diretoria”, disse Renato.

As escolhas no time

“Quanto ao Paulo [Miranda], coloquei ele, pois o Flamengo tem jogadores muito rápidos naquele setor. Quanto ao André, nós tínhamos que incomodar os zagueiros do Flamengo. Se o André não esteve bem, a equipe toda não esteve bem também”, explicou o treinador.

Depois da eliminação, o Grêmio agora tem como foco o Campeonato Brasileiro. No domingo (27), o time enfrenta o Botafogo, às 16h, na Arena.