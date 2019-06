Renato testa equipe do Grêmio com Braz na defesa e Luan no comando do ataque

A reta final da Copa América marca também os últimos dias do período de treinamentos do Grêmio no recesso do Campeonato Brasileiro. E faltando pouco mais de dez dias para a retomada do calendário, o técnico Renato Portaluppi testou neste sábado (29) o primeiro esboço de time do Tricolor.

Em uma tarde abafada os jogadores se dirigiram ao CT Luiz Carvalho depois de encerrarem o período de concentração no resort Vila Ventura, em Viamão, e a comissão técnica observou e orientou movimentos em uma atividade coletiva entre o grupo. A primeira parte teve o time que pode começar o jogo-treino de segunda-feira, contra o São José, com novidades: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, David Braz e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Pepê) e Tardelli; Luan foi o jogador mais avançado.

O time de baixo teve, inicialmente, Julio César; Léo Moura (Guilherme Azevedo), Galhardo, Rodriguez e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan (Patrick), Thaciano e Pepê (Vico), Vizeu e André. O treinamento terminou 2 a 0 para o time de cima, gols de Jean Pyerre e Alisson.

Em paralelo ao coletivo, dois jogadores realizaram atividades específicas: Paulo Miranda e Kannemann. Os zagueiros finalizam recuperação de lesão e podem ficar à disposição nos próximos dias.

Neste domingo (30) o grupo se apresenta pela manhã no CT Luiz Carvalho e faz o último treino antes do teste contra o Zequinha. Ainda não há local definido para o jogo-treino, uma vez que o Centro de Treinamentos do Tricolor está à disposição da Conmebol e pode receber treinamento na segunda-feira. A alternativa é o CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

