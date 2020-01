Porto Alegre Requalificação do Centro Cultural Usina Gasômetro tem início

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Prefeito acompanha o começo da obra nesta sexta-feira. Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Prefeito acompanha o começo da obra nesta sexta-feira. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanha, na tarde desta sexta-feira (10), o início da obra de requalificação do Centro Cultural Usina do Gasômetro (avenida João Goulart, 551). O projeto integra a remodelação da Orla do Guaíba, e a estimativa de conclusão é de 14 meses, quando o local será reaberto ao público. Trata-se da maior intervenção realizada nos mais de 90 anos do prédio que é um dos mais importantes cartões postais da Capital.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário