A possibilidade de restauro do prédio do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do Estado, foi analisada pelas secretárias da Saúde, Arita Bergmann, e de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, durante a visita que ambas fizeram à instituição na manhã desta segunda-feira (24/6).

