A unidade móvel do projeto Fique Sabendo estará em dois locais de Porto Alegre, neste final de semana, com orientações de prevenção, distribuição de preservativos e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Neste sábado (23), o ônibus estaciona na Esplanada da Restinga, das 9h às 16h. No domingo (24), o serviço estará na Orla do Guaíba, das 15h às 19h.

