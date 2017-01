Retomada do sucesso nos negócios é tema do primeiro evento do Ciclo de Palestras da Fundatec

O reaquecimento dos negócios em meio à crise é a primeira temática do Ciclo de Palestras promovido pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec. “A retomada do sucesso nos negócios”, que acontece no dia 19, das 8h30 às 10h, será ministrada pelo consultor da Fundatec, Antônio de Andrade Cláudio Filho, especialista em gestão ambiental, gestão de qualidade e gestão financeira. Entre os assuntos que serão abordados está a revisão das práticas de gestão, como aprimorá-las durante o período de recessão, medição de indicadores e o aumento da eficácia e produtividade pela integração dos colaboradores.

O encontro é o primeiro do circuito bimestral que apresentará ao público palestras ao longo de todo o ano de 2017. As inscrições são gratuitas e o ingresso é solidário. Para participar é necessária a doação de 1 kg de alimento não perecível ou um livro. As inscrições podem ser feitas pelo site fundatec.org.br, até o dia 17 de janeiro. Mais informações pelo e-mail eventos@fundatec.org.br.

Comentários